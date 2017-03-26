Россия забрасывает в Украину диверсантов-уголовников для дестабилизации ситуации - СМИ

Россия забрасывает в Украину диверсантов-уголовников для дестабилизации ситуации в стране, один из таких и совершил убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом в эфире «Эхо Москвы» в программе «Код доступа» сказала российская журналистка Юлия Латынина.

«Я напомню, что бегство Вороненкова было, конечно, для силовиков новость №1. И я даже недели две назад говорила, что существует слух, что Олега Феоктистова, который в России был одним из главных антагонистов Вороненкова, даже якобы уволили из-за этого из «Роснефти». Что, дескать, упустил, недоглядел, сбежал», - сказала она.

По ее мнению, ненависть и привела к тому, что случилось.

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«Киллера уже поймали (убийца умер в больнице - УНИАН). И вот, собственно, по поводу этого киллера, который пришел на убийство в красных кроссовках и был очень низкий профессионал. Депутат Антон Геращенко много раз писал в своих блогах, что российские диверсанты – они очень плохо подготовлены и они делают массу разных мелких вещей, что они отличаются чрезвычайно низкой подготовкой», - заметила она.

Латынина отметила, что когда Грузию возглавлял Михаил Саакашвили, там было большое количество разных мелких терактов.

«Почему они были мелкие? Ровно потому, что на самом деле эти теракты были операцией по отмыванию бабок. Соответственно, на саму операцию выделялось много денег, в процессе всё это растаскивалось, нанимался человек, который стоит 5 копеек. А человек, который стоит 5 копеек, соответственно, и перформанс его на 5 копеек», - сказала она.

Латынина сообщила, что в Грузии преступники вербовались из абхазских грузин, а до этого осетин. «В Украине, если верить Антону Геращенко, это всё еще проще вербуется - из тех же самых лнровцев и днровцев, и случаев уже очень много», - сказала она.

В частности, журналистка напомнила, что в прошлом году 16 сентября в Ривне был расстрелян на пороге своей квартиры майор спецназа в отставке Иван Мамчур. «Берут киллера. Дважды судимый, сидит в СИЗО. И вдруг оказывается, что нет, там был не частный мотив, а это была действительно месть за участие в операциях против российских войск», - сообщила она.

«Тот же самый сентябрь. В Киеве бьют ножом несколько раз в живот некоего Виталия Регора. Он националист, причем там достаточный криминал. МВД, естественно, думает, что это криминальная разборка. Вдруг оказывается, что этот Регор 9 мая в Киеве сорвал георгиевскую ленточку с матери и дочки. И когда берут киллера, то выясняется, что таки да, вот там была чуть ли не объявлена всеобщая охота на Регора, кто этого гада накажет», - добавил она.

Кроме этого, как сказала журналистка, была совсем «фантастическая история», когда на западе Украины начались грабежи.

«Люди грабили автомобили, барсетки забирали, колеса резали. Этих людей поймали. Ну грабежи и грабежи, мало ли грабежей? И вдруг, значит, эти люди оказываются… Мало того, что они называются 15-й интербригадой ДНР, так они еще и утверждают, что их собрали и вывезли в Подмосковье, что их там натренировали, потом выпустили в Украину работать строго по профилю. Потому что эти люди были бандиты, ну и вот - дестабилизируйте обстановку, делайте то, что вы раньше делали всю жизнь, но теперь с любовью за родину», - сказала Латынина.

Кроме этого, в Херсоне 31 декабря подожгли дверь в квартиру мэра города. Видео поджога разместили в интернете с угрозами от якобы возмущенных граждан. «А когда всех этих прекрасных людей взяли, то они тоже сказали, что они российские диверсанты и они собирались еще поджечь дверь местной еврейской организации, чтобы сымитировать разгул антисемитизма», - отметила она.

«Вы скажете, что это пиар украинский, который списывает грабежи на западной Украине на российских диверсантов. Так в том-то и дело, что они это не пиарят, потому что пиариться тут нечему. Потому что они не могут их поймать. В отличие от грузинских властей, которые действительно четко работали и ловили, украинскому МВД пока похвастаться нечем – оно даже не может раскрыть убийство Шеремета», - сказала Латынина.

«И, конечно, понятно, что нам сейчас будут рассказывать: «Во-первых, это не мы. Во-вторых, так будет с каждым». Но понимаете, вопрос о том, кто убил Вороненкова – это как вопрос о том, кто убил Троцкого. Бывают сложные ответы, а бывают очень простые», - уверена она.