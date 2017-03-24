В СБУ подтверждают, что убийца Вороненкова служил в Нацгвардии Украины

В СБУ подтверждают информацию о том, что человек, убивший экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, когда-то проходил службу в Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

“Этот человек, который его (Вороненкова) убил, действительно имел отношение к Нацгвардии”, - сказал Тандит.

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Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападающий, который позже скончался от полученных ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.

23 марта некоторые издания сообщили, что у убийцы Вороненкова было обнаружено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Убийца якобы был уволен в запас в августе 2016 года.