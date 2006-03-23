Шуфрич: партию Януковича ”разводят как кроликов”

Представитель «Оппозиционного блока НЕ ТАК!», народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ считает, что «у бело-синих достаточно поддержки, чтобы создать коалицию без оранжевых». Как сообщили УНИАН у пресс-службе Н.ШУФРИЧА, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Донецке.

В то же время депутат отметил, что у него «такое ощущение, что Партию регионов просто используют».

«Обратите внимание – оранжевые поддерживают друг друга и делают все возможное, чтобы все их партии и блоки были представлены в парламенте. А Партия регионов уже и о себе не думает. Я действительно переживаю за наших заблудших партнеров, потому что их разводят как кроликов», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Народный депутат также сообщил, что он надеется на то, что «все действия оранжевых будут холодным душем для отдельных лидеров Партии регионов».

Н.ШУФРИЧ считает, что стратегической ошибкой Партии регионов был отказ от создания Блока Януковича: «Если бы Блок Януковича был создан, то ни у кого не было бы теперь сомнения, каким будет следующее правительство и коалиция – она была бы однозначно бело-синей».