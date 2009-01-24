По данным Тимошенко, пенсии за январь выплачены полностью

Поступления в Пенсионный фонд Украины в начале года позволили обеспечить в январе выплату пенсий в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций по вопросам выплаты пенсий и заработных плат.

«Пенсионный фонд в январе получил на 1,6 млрд. грн. больше доходов, чем планировали. Это означает, что ровно настолько Пенсионный фонд будет брать бюджетные ссуды, и это, безусловно, позитивный сигнал», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что по информации Министерства финансов, выплата пенсий за январь завершена. «По нашим данным, пенсии выплачены абсолютно в полном объеме и своевременно. Нет никаких оснований думать о том, что какая-то нестабильность, даже маленькая, в этом секторе в связи с мировым финансовым кризисом, появится», - подчеркнула она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО поручила главам областных госадминистраций осуществлять ежедневный личный контроль за ситуацией с выплатой пенсий в городах и районах.