Савченко не подтвердила участие в стрельбах с боевиками

Народный депутат Украины Надежда Савченко в разговорах со Службой безопасности Украины не подтвердила информацию о своем участии в совместных с боевиками группировки «ДНР» стрельбах на оккупированной территории Донбасса, уточнил телеканал «112 Украина», который ранее подал уведомление противоположного содержания.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как говорится в опровержении на сайте телеканала, цитату главы СБУ Василия Грицака было подано некорректно, и на самом деле он сообщил, что Надежда Савченко не подтвердила обнародованных в средствах массовой информации фактов о ее участии в таких стрельбах.

Надежда Савченко посетила оккупированные части Донбасса в конце яростно, по ее собственным словам, нелегальными путями, по которым курсирует «контрабанда». В связи с этим, а также сообщениями о вероятных призывах Савченко в адрес украинских войск к неповиновению властям, СБУ ведет проверку.