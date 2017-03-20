Досрочные выборы в ВР поставили бы на паузу все реформы минимум на год – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что досрочные парламентские выборы поставили бы на паузу реформы в Украине минимум на год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«К политическим рискам, которые ставят под угрозу экономический рост, безусловно, относятся и досрочные выборы. Я искренне уважаю выборы, в том числе и досрочные, уважаю их как элемент демократии, ключевую технологию народовластия», - заявил он.

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В то же время, по словам Порошенко, он регулярно изучает опросы общественного мнения, и не видит никакой перспективы избрания в результате внеочередного голосования парламент с большим реформаторским потенциалом, чем работающий сейчас.

«Предвыборная кампания поставила бы на паузу все реформы минимум на год, а дальше состав новой Рады оказался бы настолько пестрый и дробным, что нечего было бы надеяться на создание хоть какой-то коалиции. Вот почему я категорически против перевыборов», - добавил президент.