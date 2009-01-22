Курус: Нацсовет не пользуется политическими мотивами

Дискуссии относительно преодоления вето Президента на закон о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания является «политической игрой». Такое мнение в комментарии «Главреду»выразил первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Иван Курус.

«Нацсовет до этого времени никоим образом не пользовался политическими мотивами при голосовании и, думаю, никогда не будет ими пользоваться. Но, к сожалению, наш законодательный орган, отдельные депутаты, которые имеют собственные медиа, пытаются таким политическим инструментом повлиять на орган государственной власти», – сказал он.

Курус негативно оценил возможное преодоление президентского вето на закон о Нацсовете: «Я считаю, что не стоит в момент, когда нужно помогать сфере выжить, заниматься кадровыми перестановками. Потому что именно преодоление вето означает смену кадрового состава Нацсовета».

В то же время он опроверг упреки в свой адрес в том, что он препятствует преодолению вето. «Кое-кто меня обвиняет, что я защищаюсь, пытаюсь остановить преодоление вето. Это в наименьшей степени меня касается, это больше касается четверки, назначенной парламентом», – сказал он.