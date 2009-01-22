В ГПУ боятся, что какой-то суд назначит Украине Президента

В Генеральной прокуратуре Украины обеспокоены ситуацией в судебной системе, которая может привести к неуправляемости всеми процессами в стране, включая возможность захвата власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве в ответ на вопрос журналистов заявил заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Любые выборы можно обжаловать в суде и получить решение, что выборы не состоялись, они незаконны… Вы верите, что нам судебным решением могут назначить Президента», и решения суда «будем выполнять все дружно, поскольку они обязательны к выполнению», сказал Р.КУЗЬМИН.

По его мнению, наделив безграничными полномочиями судейский корпус, «мы дошли фактически до маразма, дав возможность судьям вмешиваться во все дела», чего нет ни в одной другой цивилизованной стране.

Продолжая тему, он добавил: «Все дело в схеме работы и возможности злоупотребления властью, когда судья может принимать незаконные решения – блокировать работу Верховной Рады, отменять указы Президента, останавливать заводы».

При этом, по словам заместителя генпрокурора, «судьи порой мешают нам работать, пользуясь безграничной неприкосновенностью, попросту издеваются над законом».

Комментируя ситуацию относительно бывшего главы Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, уличенного в получении миллионных взяток, Р.КУЗЬМИН отметил: «Львовские события показали, что есть события в судейском корпусе, очень опасные для страны».

В то же время заместитель генпрокурора подчеркнул, что принятый ВР закон, предусматривающий обжалование возбуждения уголовного дела, по сути «это преступление», направленное на невозможность бороться с преступностью.