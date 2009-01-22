Газпром отдал РосУкрЭнерго «с потрохами» на откуп Нафтогазу?

Швейцарская компания "РосУкрЭнерго" не просто перестала быть посредником в российско-украинской газовой торговле. Оказывается, ее долг перед "Газпромом" в 1,7 миллиарда долларов продан НАК "Нафтогаз Украины", и теперь украинская компания хочет забрать у "РосУкрЭнерго" в счет долга весь ее газ. Об этом пишет сегодня российская газета "Ведомости".

До 2008 года "Газпром" поставлял газ в Украину через швейцарскую "РосУкрЭнерго", принадлежащей на 50% "Газпрому", 45% - Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ. Схема была такова: "РосУкрЭнерго" покупала у "Газпрома" около 60 миллиардов кубометров газа в год, потом на границе России и Украины продавала чуть больше 50 миллиардов кубометров "Нафтогазу", а оставшееся экспортировала в Европу. Соответственно, "Нафтогаз" платил "РосУкрЭнерго", та - "Газпрому", пишет издание.

Теперь схема изменилась, "Газпром" и "Нафтогаз" перешли на работу без посредников. Как отмечает газета, у "РосУкрЭнерго" был серьезный актив - более 10 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины. И был пассив - долг перед "Газпромом" в размере около 1,7 миллиарда долларов, говорят менеджер "Газпрома" и источник, близкий к РУЭ.

Пассив теперь продан: "Газпром" переуступил долги швейцарского трейдера "Нафтогазу", и бывший посредник теперь стал должником украинского государственного холдинга. По информации газеты, "Нафтогаз" получил аванс от "Газпрома" за транзит российского газ в Европу (сумма не называется; в целом за год транзит должен обойтись примерно в 2,3 млрд. долл.), а "Нафтогаз" этими деньгами заплатил за долг "РосУкрЭнерго". Этот этап схемы описывают и российские, и украинские источники: менеджер "Газпрома", близкий к швейцарской компании источник, сотрудник Белого дома, украинский чиновник, близкий к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Представители "РосУкрЭнрего", "Нафтогаза" и "Газпрома" от комментариев отказались, пишет газета.

Как отмечают "Ведомости", дальше версии расходятся.

Российская (ее излагают менеджер "Газпрома" и источник, близкий к РУЭ) состоит в том, что "Нафтогаз" теперь должен сам договариваться с бывшим посредником о погашении долга - через зачет долга самого "Нафтогаза" перед ""РосУкрЭнерго" (по заявлениям последней, это 650 миллионов долларов за просрочку платежей в 2008 году, но Украина их не признает), через выплату газом из ПХГ или как-то еще.

Украинская версия (ее придерживается чиновник, близкий к Ю.ТИМОШЕНКО): вместе с долгом "Нафтогазу" перешло право требования всего газа "РосУкрЭнерго" из ПХГ, который оценен в 1,6 миллиарда долларов. Выходит около 160 долларов за 1000 кубометров, если брать все 10 миллиардов кубометров; почти на 11% ниже прошлогодней цены газа "РосУкрЭнерго" для Украины.

У "РосУкрЭнерго" больше нет запасов, все, что хранится в ПХГ, - свыше 20 миллиардов кубометров - это запасы "Нафтогаза", заявил вчера и первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Игорь ДИДЕНКО. Еще одно косвенное подтверждение - директива, которую 19 января дала Ю.ТИМОШЕНКО руководству "Нафтогаза" для переговоров с "Газпромом": "Получить... у ОАО "Газпром" право требования на природный газ в объеме не менее 10,345 миллиарда кубометров общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов, который принадлежит компании "РосУкрЭнерго АГ" и находится в ПХГ Украины".

"Оплату осуществить за счет средств, полученных в качестве аванса за услуги (транзита) в 2009 году", - цитируют "Ведомости" директиву. Копию директивы опубликовало вчера интернет-издание "Украинская правда", достоверность подтвердил изданию советник украинского премьера Александр ГУДЫМА.

"Нафтогаз" и "Газпром" "провели ряд финансовых операций", в результате которых "Нафтогаз" получил в собственность около 11 миллиардов кубометров газа, говорит А.ГУДЫМА. Основной объем - из прежних запасов "РосУкрЭнерго", оставшееся - из запасов компании "Укргазэнерго" (СП "Нафтогаза" и "РосУкрЭнерго"), добавляет он.

"РосУкрЭнерго", впрочем, вчера опровергла все заявления "Нафтогаза" о переходе прав собственности на ее газ. Юристы Д.ФИРТАША уже готовят документы для подачи иска к "Газпрому" в суд Лондона, утверждает предприниматель из его окружения, пишет газета.