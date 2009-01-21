Тимошенко: Украине не грозит дефолт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украине не грозит дефолт.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в прямом эфире телеканала «1+1».

«Украине дефолт не грозит», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что внешний долг Украины составляет 11% от ВВП, тогда как в других странах этот показатель достигает 70-80% от объема внутреннего валового продукта. «Япония, например, имеет государственный долг 110% от ВВП», - прибавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, прогноз возможного дефолта является следствием нагнетания «истерических настроений» в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.

Премьер отметила, что правительство Украины не поддается панике. «Напротив, мы спокойно работаем, и если бы не эти конкуренции на президентские гонки, когда и ЯНУКОВИЧ, и Президент страны фактически уничтожают сегодня авторитет правительства и его работу, то мы бы вообще работали четко и согласованно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.