Реклама алкоголя и табака спасет сотрудников медиа от безработицы?

Народный депутат, председатель подкомитета по рекламе Елена КОНДРАТЮК призывает парламент на год приостановить изменения к закону «О рекламе», которые вступили в силу с 1 января 2009 года, в связи с экономическим кризисом.

Об этом идет речь в комментарии Е.КОНДРАТЮК, текст которого передан УНИАН.

«Я уверена в том, что 1 января 2009 года – наихудшее время для начала запрещения рекламы алкоголя и табака на внешних носителях и введения дополнительных ограничений относительно спонсорства на телевидении алкогольными торговыми марками. Парламент должен спасти десятки тысяч работников медиа-рынка от безработицы. Только внешняя реклама потеряет от 8500 до 12000 рабочих мест по всей Украине. Никто не мог предвидеть, но так случилось, что экономический кризис требует от нас внесения корректив в предыдущую политику в области рекламы», - сказала Е.КОНДРАТЮК.

Она выразила надежду, что дискуссия вокруг этой инициативы будет не популистской, а профессиональной.

Вместе с тем депутат призвала политиков, «которые пытаются набрать баллы для своего рейтинга с помощью популистских заявлений о здоровье нации», подумать в первую очередь о здоровье детей, чьи родители потеряют работу в средствах массовой информации и на рекламном рынке.

Е.КОНДРАТЮК сообщила, что проект закона, которым предлагается на один год отсрочить изменения к закону «О рекламе», одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

«Члены комитета осознают, что становятся легкой мишенью для популистов, но никаких альтернатив для защиты рабочих мест пока еще никто не придумал», - сказала депутат.

Справка УНИАН. 25 декабря 2008 года народные депутаты Елена КОНДРАТЮК, Александр АБДУЛЛИН, Николай БАГРАЕВ, Елена БОНДАРЕНКО, Виктор ЛАНДЫК, Эдуард ПРУТНИК, Юрий СТЕЦЬ, Виктор УКОЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)». Положениями законопроекта предусматривается увеличить с 5 до 10% размер средств (исчисляется от общей суммы израсходованной рекламодателями алкогольных напитков и табачных изделий на распространение рекламы на территории Украины), которые направляются на производство и распространение социальной рекламы относительно вреда табакокурения и злоупотребления алкоголем.

Законопроектом предлагается, временно до 1 января 2010 года, приостановить действую абзаца второго части первой статьи 5 действующего Закона Украины «О рекламе», положениями которого запрещается в телепередачах приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг.

Также, в соответствии с положениями проекта, временно до 1 января 2010 года, предлагается приостановить действие абзаца восьмого части первой и абзаца восьмого части второй статьи 22 действующего Закона Украины «О рекламе», в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.

При этом необходимость принятия этого законопроекта обусловливается “неотложной необходимостью минимизации негативных явлений, вызванных финансово-экономическим кризисом в медийной и рекламной областях». В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что приостановка на один год действия положений действующего Закона, которые вводят на телевидении дополнительные ограничения в отношении спонсоров, позволит телевизионной индустрии дополнительно получить в 2009 году 265 млн. грн.

Что касается внешней рекламы, депутаты считают, что временная (на один год) приостановка действия положений Закона Украины «О рекламе», которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий на внешних носителях, автоматически будет способствовать повышению предпринимательской активности, уменьшению потерь рынка внешней рекламы от влияния кризиса. По их расчетам, это принесет дополнительно 170-190 миллионов гривен общих бюджетов в отрасль внешней рекламы; соответственно, государство из этой суммы получит налог из рекламы и средства на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения и злоупотребления алкоголем.