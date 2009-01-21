Кириленко не вонзит нож в спину Тимошенко, чтобы потешить Кремль

Народный депутат от НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО утверждает, что фракция “Наша Украина - Народная самооборона” не была “собственностью Президента”, и предостерегает от превращения ее в “собственность ТИМОШЕНКО”.

Так он прокомментировал в интервью газете “День” слова лидера фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО, который заявил журналистам, что НУ-НС “не будет собственностью Президента».

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что во фракции представлено десять партий.

Говоря о позиции депутатской группы «За Украину!» (в нее входят 18 депутатов от НУ-НС - УНИАН), он отметил, что народные депутаты, входящие в нее, будут поддерживать “украинские ценности в политике” и выступать “против любых действий, которые вредят Украине, хоть бы от какого должностного лица они шли”.

“Я не думаю, что мы были собственностью Президента, это не отвечает действительности”, - отметил В.КИРИЛЕНКО и добавил: “К тому же, у меня предостережение, чтобы те, кто очень об этом говорит, сами не стали собственностью ТИМОШЕНКО, поскольку быть чей-либо собственностью плохо”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, пока не понятно, какой будет политика фракции НУ-НС после избрания нового руководства. “Если это будет политика филиала Блока Тимошенко в нашей фракции, то это будет наихудший выбор”, - сказал он.

По словам экс-лидера фракции НУ-НС, сейчас стоит вопрос относительно “доверия к нынешней коалиции”. Он удивлен консолидацией коалиции с фракцией Партии регионов при голосовании за вопрос, который разблокирует процедуру импичмента, то есть за Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», который принят 15 января.

В.КИРИЛЕНКО заметил, что речь идет не об экономическом решении: “Не вопрос налогов и сборов в бюджет, где могут все консолидироваться, а исключительно политическое решение, которое демонстрирует, что ТИМОШЕНКО и ее фракция могут бесконечно ссориться с Партией регионов относительно невозможности отставки выдающегося премьер-министра ТИМОШЕНКО, но здесь же пожимать руку Партии регионов с целью начать процедуру отстранения Президента ЮЩЕНКО”. “Вот тот стандарт, присущий этой коалиции”, - добавил он.

В то же время В.КИРИЛЕНКО отметил, что возглавляемая им группа не будет голосовать за отставку правительства. “Сегодня украинско-российское газовое противостояние диктует нам определенные принципы, поэтому мы не собираемся вставлять нож в спину правительства для того, чтобы потешить Кремль”, “на такое способны только регионалы или еще некоторые партии, но не мы”, - сказал он.

При этом он заявил: “Мы не собираемся угождать премьер-министру в ее прихотях”.

Как сообщал УНИАН 16 января председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН официально объявил на заседании парламента об избрании Н.МАРТЫНЕНКО председателем фракции «Наша Украина – Народная самооборона". Спикер также объявил об избрании заместителями руководителя фракции НУ-НС Руслана КНЯЗЕВИЧА, Тараса СТЕЦЬКИВА, Бориса ТАРАСЮКА, Александра ТРЕТЬЯКОВА.

Предыдущий руководитель фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО подал в отставку 16 декабря 2008 года после того, как 37 из 72-х депутатов НУ-НС поддержали создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина. Как заявил тогда В.КИРИЛЕНКО, он не может быть руководителем фракции, поскольку представляет на сегодня в ней меньшинство.