Литвин готов заполнить губернаторские места своими людьми

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возвращения своих однопартийцев на должности глав областных государственых администраций.

Об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Новограде-Волынском, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В.ЛИТВИН отметил, что позиции Народной партии в регионах достаточно крепки.

"Я хотел бы, чтобы укрепляли не мои позиции, которые сейчас крепки, а чтобы укрепили позиции Житомирской области, Украины и регионов в целом. А для этого нужно было брать людей, которые работали в областях и являются моими соратниками и моей командой. Нужно, чтобы их вернули на работу. Я говорю это в целом", - сказал он (на пресс-конференции присутствовал бывший глава Житомирской ОГА, народный депутат от Блока Литвина и председатель Житомирской областной организации Народной партии Николай РУДЧЕНКО).

В.ЛИТВИН отметил, что Народная партия готова предложить этим людям, "если будет поддержка, чтобы они из уютной Верховной Рады вернулись туда, где будет больше всего проблем".