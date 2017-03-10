В Сети появилось видео испытаний украинских противотанковых ракет

Соответствующая видеозапись опубликовало конструкторское бюро "Луч" на своей странице в Facebook.

"КБ "ЛУЧ" подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика. Расстояние до цели 5000 м", - говорится в сообщении.

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На видео видно, что все ракеты попали точно в цель.

Как сообщал УНИАН, Украина провела испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Этот комплекс может рассматриваться как замену оперативно-тактическому ракетному комплексу "Точка" с улучшенными на порядок показателям точности попадания, чем у "Точки".