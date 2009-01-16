Ющенко ждет в гости пять президентов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня ожидает пять коллег из стран Восточной Европы, в том числе Президентов Польши Леха КАЧИНСКОГО и Литвы Валдаса АДАМКУСА, которые уже подтвердили свое участие.

Об этом сообщила вчера поздним вечером агентству “Франс-Пресс» руководитель пресс-службы главы Украинского государства Лариса МУДРАК, передает радио "Свобода".

Остальных участников этого саммита на тему энергетической безопасности она не назвала.

В четверг в Словакии сообщали, что Президент этой страны Иван ҐАШПАРОВИЧ может встретиться 16 января с В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сзывает другой газовый саммит при участии глав государств и правительств стран, которые получают газ из России или являются транзитными государствами, 17 января в Москве. Но еще не известно, состоится ли он, отмечает радио "Свобода".

Президент и премьер-министр Украины заявляли, что такой саммит должен был бы состояться в одной из европейских стран, которая, в отличие от России, не является стороной нынешнего газового конфликта. В.ЮЩЕНКО сказал, что прибудет на саммит лишь при таком условии.

В Еврокомиссии поддержали такую позицию. В конечном итоге ЕС решил, что на возможном саммите в Москве его будут представлять не отдельные страны, а единая делегация сравнительно низкого уровня, на уровне министра от Чехии как страны, которая председательствует в настоящее время в ЕС, и еврокомиссара от Европейской комиссии, и только в случае, если в нем примет участие Украина.