Гройсман инициирует проверку всех условий труда украинских шахтеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил в ходе поездки на шахту «Степная», где сегодня произошел взрыв и обрушение горной породы.

Сейчас с участием премьера началось заседание комиссии, которая рассмотрит причины, приведшие к трагедии.

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Как заявил Гройсман журналистам перед началом заседания, о семьях погибших и травмированных позаботятся должным образом.

По его словам, во время самого заседания комиссии будут обсуждаться вопросы, почему произошла трагедия и что нужно сделать, чтобы такого не произошло на других шахтах.

Также премьер заявил, что сегодня нужно принимать решение о проверке всех условий труда шахтеров.

«Я хотел бы заслушать сегодня всех – и кто имел отношение к работы данной шахты, и к шахтам Украины вообще. Сегодня нужно принимать более широкое решение о проверке всех условий труда шахтеров. Им и так несладко под землей. Условия работы должны быть хорошими, по крайней мере, жизнь и безопасность людей», – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь" сегодня произошел взрыв и обрушение горной породы. В ГСЧС сообщили, что всех горняков из шахты подняли на поверхность. Пока известно о гибели 8 человек; 14 пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии.