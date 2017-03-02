Организаторы блокады на Донбассе заявили о переходе ко "второму этапу" - будут перекрывать автодороги

Они начинают блокировать автомобильные дороги, заявил в эфире Громадського радіо Сергей Акимович, начальник Штаба экономической блокады "ЛНР" и "ДНР".

"После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми также провозится контрабанда", - отметил он.

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На сегодняшний день, по словам Акимовича, у них уже есть 4 блока, они мобильные, не постоянные, потому что они должны быть как можно ближе к линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были приостановлены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны.