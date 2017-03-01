Глава МИД Польши призвал Россию вывести войска из Донбасса и Крыма
17:43, 01 марта 2017Политика
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Россию вывести войска из Донбасса и Крыма.
Витольд Ващиковский / REUTERS
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Россию вывести войска из Донбасса и Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ващиковский заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Великобритании сегодня в Киеве.
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«Несмотря на проблемы в ЕС, мы не забываем о друзьях и приоритетах в области безопасности», - подчеркнул он.
«Мы здесь, чтобы призвать Москву вывести войска из Крыма и Донбасса», - подчеркнул Ващиковский.
Ранее США призвали Россию и боевиков немедленно прекратить обстрелы на Донбассе.
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