Глава МИД Польши призвал Россию вывести войска из Донбасса и Крыма

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Россию вывести войска из Донбасса и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ващиковский заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Великобритании сегодня в Киеве.

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«Несмотря на проблемы в ЕС, мы не забываем о друзьях и приоритетах в области безопасности», - подчеркнул он.

«Мы здесь, чтобы призвать Москву вывести войска из Крыма и Донбасса», - подчеркнул Ващиковский.

Ранее США призвали Россию и боевиков немедленно прекратить обстрелы на Донбассе.