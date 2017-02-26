США призвали Россию и боевиков немедленно прекратить обстрелы на Донбассе

Соединенные Штаты в очередной раз призвали Россию и террористов, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

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«Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия на востоке Украины в последние недели и нежеланием смешанных российско-сепаратистских сил соблюдать договоренности о прекращении огня, предусмотренные Минскими соглашениями», - сказано в сообщении.

США также осуждают нападение российско-террористических войск на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и захват ими беспилотного летательного аппарата миссии.

«Необходимо, чтобы эти силы прекратили атаки на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию водоснабжения», - подчеркнули в Госдепартаменте.

США в который раз призывают Россию и боевиков, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь, вывести все тяжелые вооружения и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.

Российская сторона в СЦКК отказывается предоставлять письменные гарантии прекращения огня. Также 24 февраля в районе Ясиноватой боевики «ДНР» открыли огонь по наблюдателям СММ ОБСЕ и захватили беспилотный летательный аппарат миссии.