САП потребует выдачи судьи Чауса из Молдовы (документ)

"После официального подтверждения информации о его задержании на территории Молдовы Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать выдачи задержанного в Украину для осуществления правосудия согласно законодательству", - сообщает САП на своей странице в Facebook, обнародовав документ.

Читайте такжеИнтерпол объявил судью-баночника Чауса в международный розыск - НАБУ

Как сообщал УНИАН, Чауса в Молдове задержали в среду, 1 марта.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса во время получения неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября судью Чауса объявили в национальный розыск.

Адвокат судьи Чауса предоставил медицинскую справку о том, что судья находится в одном из медицинских учреждений Крыма. 14 ноября 2016 года Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Украинцам громкое задержание Чауса, скорее, запомнилось оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.