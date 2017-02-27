Politico: Что я увидел в Киеве

Об этом пишет Майк Квигли в статье "Что я увидел в Киеве", опубликованной на сайте издания Politico.

В последний раз я побывал в Киеве в апреле 2014 года, когда в городе все еще чувствовалась невероятная энергия. В течение многих месяцев, Майдан Независимости (Евромайдан, как окрестили его украинцы, стремившиеся вырвать Украину из-под влияния России) занимали протестующие и милиция. Волнения застали город в разгар украинской зимы. Когда я стоял на Крещатике, Евромайдан все еще заполняли самые разные украинцы, они требовали более прозрачного правительства, более демократического общества и более тесной интеграции с Европой и Западом.

Основные протесты сократились к февралю, когда под снайперским огнем трагически погибли 100 протестующих. Тем не менее, протесты завершились победой народа Украины. К тому времени, когда наша делегация конгрессменов прибыла, чтобы оценить ситуацию, экс-президент Виктор Янукович уже сбежал в Россию, и в Украине проходили первые дни организации нового правительства. Как американец скажу, это было очень вдохновляюще. Как член Конгресса отмечу, это было необходимо. Теперь я снова приехал в Киев, на этот раз как член Комитета по разведке Палаты представителей, и я прекрасно понимаю, что поддержка США для Украины сейчас более важна, чем когда-либо прежде.

После революции, ставшей известной как Революция Достоинства, стало ясно, что режим Януковича действовал не в одиночку, когда жестоко атаковал своих граждан, вышедших на протест. Правительство России также оказывало поддержку – материальную и другую – чтобы распространять дезинформацию, сеять замешательство и подавлять протесты. В последующие месяцы и годы, амбиции лидера Кремля Владимира Путина в Украине становились еще более зловещими. Российские войска вторглись в восточные регионы Украины и сегодня продолжают оккупировать Крым и вести войну на Донбассе (на территории Украины, которая находится ближе всего к России). Политика президента Барака Обамы в отношении Украины и России помогала сохранить несовершенный и хрупкий режим прекращения огня. Но после того, как его преемник Дональд Трамп вступил в должность, боевые действия в Авдеевке, промышленном городе недалеко от российской границы, активизировались до уровней, которых не было уже долгое время. Это испытание на прочность для новой администрации. И Трамп не справляется.

На сегодняшний день администрация Трампа не смогла представить связной концепции внешней политики в отношении Украины или России. Новости из Вашингтона поступают в бешеном темпе – от отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна до сообщений о контактах между помощниками кампании Трампа и российской разведкой, и всё это в то время, когда растет количество доказательств вмешательства России в президентские выборы. Поразительно, что президент Трамп, по неизвестным до сих пор причинам, по-прежнему не хочет противостоять российской агрессии, ни в собственной стране, ни за границей.

Конечно, это не стало неожиданностью для наших друзей в Украине, в странах Балтии и во всей Восточной Европе. Здесь Россия применяет тактику советского типа в течение многих десятилетий в попытке сохранить свою сферу влияния и власть в регионе. Распространение "фальшивых новостей", пропаганда, внедрение шпионов и сторонников в иностранные правительства, шантаж, вымогательство и вмешательство в выборы – все это часть одного сценария.

Трампу следовало бы доказать ведущую роль США перед лицом этих проблем, но американский президент, похоже, склонен повторять слова Путина о роли НАТО в мире, называя альянс "устаревшим" и изжившим себя. Вряд ли мое мнение могло бы отличаться еще больше. Только в прошлом году во время визита в Грузию, я наблюдал, как российские войска буквально перемещали пограничные заборы, посягая на суверенитет страны. Несмотря на утверждения Трампа, НАТО остается наиболее эффективным сдерживающим фактором, который предотвращает дальнейшее продвижение России, и которому на протяжении более 70 лет удается сохранять послевоенный мировой порядок. Когда-то, Грузия и Украина надеялись, что смогут вступить в трансатлантический альянс. Сегодня, это звучит нереально, но это не означает, что США должны отказаться от этих стран и оставить их под пагубным влиянием Москвы.

Новая администрация не исключает отмены российских санкций, которые были введены в ответ на вторжение в Крым и вмешательство в избирательный процесс США. Неважно, что известно администрации Трампа о взломе на выборах, совершенно неразумно сейчас отказаться от единственного рычага влияния, особенно когда Россия становится все более смелой. Поддержание многосторонних санкций вместе с ЕС имеет решающее значение для выживания Украины как дружественной Западу демократии, и для доказательства надежности США в мире. И если президент Трамп по-прежнему не хочет поддерживать жесткую линию в отношении России, Конгресс должен взять ответственность на себя и противостоять Путину. Во время моего разговора с президентом Петром Порошенко, он подтвердил свою приверженность позиции – которая имеет поддержку обеих партий в Палате представителей и Сенате – что санкции должны быть сохранены до тех пор, пока Россия не восстановит суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым.

Сегодня, когда я иду по Крещатику, всё вокруг спокойнее, украинцы торопятся за покупками и на работу. Правительственные здания, которые в течение нескольких месяцев осыпались и были покрыты пеплом, теперь очищены и восстановлены. Но настроение отличается, и хотя патриотизм, вспыхнувший в результате Революции Достоинства, остается, но появляется чувство усталости. Раскрываются политические разногласия, и исчезает доверие к Верховной Раде, украинскому парламенту. Президент Порошенко продолжает тяжелую работу по построению демократии, пытается стабилизировать экономику, искоренить коррупцию, создать свободную прессу и реформировать судебную систему, и все это во время затяжной войны на востоке. После встречи с ним, стало совершенно ясно, насколько важна помощь США в содействии осуществлению этих реформ.

Иногда препятствия кажутся непреодолимыми. Но, несмотря на эти проблемы, украинцы должны оставаться на пути, который ведет к демократии. А США и Европа должны продолжать идти с ними.