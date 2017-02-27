Ляшко собирается баллотироваться в президенты - заявление (видео)

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своих планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах Украины.

«... я собираюсь баллотироваться на следующих выборах в президенты Украины", - заявил Ляшко, добавив, что надеется на победу.

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Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявлял, что на должность председателя Верховной Рады Украины не претендует и в коалицию фракция не войдет.

По его словам, речь идет о фейковых новостях о том, что Радикальная партия ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или о присоединении к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера.