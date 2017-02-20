Приспешники Януковича вернули украденные деньги и дали показания против президента-беглеца

Соратники экс-президента Виктора Януковича – бывший заместитель министра доходов и сборов Андрей Головач и заместитель министра экономики Александр Сухомлин дали исчерпывающие показания против Януковича и тогдашней власти. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет «Еспресо.TV».

"Главной военной прокуратурой закончено расследование, направлено в суд полученные приговоры украинского суда, по которым, члены преступной организации Януковича, в частности, бывший первый заместитель министерства доходов и сборов генерал Головач, а также заместитель министра экономики в правительстве Азарова Сухомлин, как члены преступной организации Януковича, полностью признали свою вину, дали обличительные показания как по горизонтали, так и по вертикали с предоставлением непосредственных прямых показаний на руководство преступной организации", - сказал Матиос.

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Кроме того, он сообщил, что Сухомлин и Головач, согласно решению суда уплатили 152 миллионов гривен.

Позже главный военный прокурор на своей странице в Facebook сообщил, что бюджетный комитет ВР вынес решение о единовразовой выплате семьям Небесной Сотни и погибших во время АТО из средств, которые оплатили соратники экс-президента.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов на этой неделе проголосовать изменения в закон о заочном правосудия для возможности передачи в суд обвинение против бывшего президента Виктора Януковича.