В горсовете Днепра 5 депутатов вышли из фракции "Оппоблока" и создали новую группу "За жизнь"

Участниками нового объединения стали представители «Оппозиционного блока» Наталья Луценко, Сергей Никитин, Вячеслав Сергеев, Елена Степанян и Виктор Яровой.

"Сегодня в городском совете ключевого города восточной Украины единственная фракция регионалов (составляющая половину местного совета) распалась на три части. А со временем "бело-голубых" проектов может стать и четыре", – написал мэр Днипра Борис Филатов на своей странице в соцсети.

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Напомним, что год назад в горсовете от фракции "Оппозиционного блока" отделились 9 депутатов. Тогда Дмитрий Безуглый, Анжелика Пилипенко, Олег Григорук, Наталья Демидова, Василий Губерт, Владимир Икол, Сергей Пустовой, Николай Царенко, Руслан Вишневецкий образовали группу "За Днепропетровск".

Таким образом, после выборов 2015 года фракцию "Оппозиционного блока" в городском совете покинули 14 из 25 ее представителей. Кроме того, в прошлом году понесли потери и фракции "Оппозиционного блока" в советах Центрального и Шевченковского районов города.