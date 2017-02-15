"Проводить массовые акции возле линии фронта опасно" - Жебривский о блокаде

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу сказать еще одну вещь по поводу блокировки железнодорожной колеи. Я думаю, что настоящие участники боевых действий меня поймут. Какой бы не была причина, но проводить массовые акции за несколько километров от линии фронта, в тылу наших войск, крайне, мягко говоря, опасно", - написал он.

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Также Жебривский отметил, что "эти акции все больше набирают политической окраски".

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2016 года ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей. В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили, что в отношении экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР" к ним никто не обращался.