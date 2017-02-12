Выделение Украине 600 млн евро помощи ЕС является свидетельством доверия нашей стране - Гройсман
23:43, 12 февраля 2017Политика
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Выделение Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза является свидетельством доверия нашей стране.
Владимир Гройсман и Жан-Клод Юнкер в Брюсселе / REUTERS
Об этом сказал в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Решение о выделении транша было принято в пятницу в ходе визита Гройсмана в Брюссель и озвучено президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
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«Мы договорились о том, что транш, который должен был поступить в прошлом году, будет выделен. Я его расцениваю как шаг доверия. Мы получим поддержку на уровне 18 млрд грн (600 млн евро - УНИАН), которые придут в бюджет», - сказал Гройсман.
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