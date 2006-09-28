Ющенко: может показаться, что ”оранжевые” силы предали идеалы Майдана

Украина ожидает, что по инициативе Германии политика добрососедства, которую проводит Европейский Союз по отношению к Украине, будет изменена на более привлекательные формы сотрудничества.

Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал в интервью немецкому изданию "Die Welt", обнародованном на сайте “Инопресса.Ру”.

"Перспектива вступления в ЕС стимулировала во многих странах процесс реформирования и развития рыночной экономики. Украина старается соответствовать требованиям, которые ЕС предъявляет кандидатам на вступление в ЕС, и ожидает от Брюсселя подтверждения своих европейских перспектив", - сказал Президент.

"В 2008 году заканчивается срок действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Мы рассчитываем на то, что во время своего председательствования в ЕС Германия будет способствовать тому, что новым соглашением, заключенным с Украиной, станет договор об ассоциации с ЕС, подразумевающий перспективу вступления нашей страны в европейское сообщество", - отметил он.

"Мы также ожидаем, что по инициативе немецкой стороны будет пересмотрена проводимая сегодня ЕС политика добрососедства в плане новых, более привлекательных для нас форм сотрудничества", - добавил В.ЮЩЕНКО.

На вопрос, как он объяснит избирателям, что "сегодня заклятые враги 2004 года принимают совместные решения в правительстве в качестве министров", Президент ответил: "Только человеку с поверхностным и скованным идеологией мышлением может показаться, что "оранжевые" силы предали идеалы Майдана".

"Мы достаточно часто говорили о главенстве морали в политике, и это означает в первую очередь прощение, в том числе во имя национального единства. Население это понимает. От своих принципов отказались, прежде всего, наши противники", - отметил он.

"Мы пошли на уступки в деталях, но выиграли в самом главном: мы добились демократической атмосферы, на создание которой многим государствам потребовалось не одно столетие. После того как наши противники это признали, любое соперничество будет теперь оборачиваться соревнованием за демократию и прозрачность", - добавил В.ЮЩЕНКО.