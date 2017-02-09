Яценюк: Мы не имеем права писать новую книгу противостояния между Украиной и Польшей на трагических событиях прошлого

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время Пятого Киевского форума по безопасности для молодежи, организованного Фондом «Открой Украину» 9 февраля, передает пресс-служба партии.

«Польша была, есть и остается не просто нашим соседом, а нашим близким партнером», - подчеркнул он.

«У меня вызывают очень большое опасение последние события, которые происходят в наших двусторонних отношениях. Неприемлемо, когда любая из сторон пытается получить политический рейтинг или политические дивиденды на трагических страницах нашего прошлого», - подчеркнул Яценюк.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что «между Украиной и Польшей был основан исторический диалог уже более десятилетия назад»: «Было несколько совместных деклараций, которые вкладывались в слова Иоанна Павла Второго: «прощаем и просим прощения».

«Мое послание для наших польских друзей только одно: давайте не изменять, а следовать словам Иоанна Павла Второго. Мы перевернули эти страницы. Мы не имеем права писать новую книгу противостояния между Украиной и Польшей на трагических событиях прошлого. Нам сейчас надо думать о нашем общем будущем в Европейском Союзе», - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что Украина уважает внутреннюю политику Польши и выразил убеждение, что Польша и действующий польское правительство так же уважают Украину и украинскую историю.