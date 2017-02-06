Генпрокуратура РФ отказала Украине в задержании Януковича

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, пишет «РИА Новости».

Куренной заявил, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича. В результате ходатайства Генпрокуратура РФ оставила без удовлетворения, сославшись на пункт 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.

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Отметим, указанному пункту Конвенции, запрашиваемая сторона может отказать в выдаче, «если имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин».

Сообщается, что украинская сторона была об этом проинформирована.

Как сообщал УНИАН, защитники бывшего президента Виктора Януковича заявили, что обжалуют в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение о заочном суде над ним, поскольку Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу Януковича на решение суда первой инстанции о заочном судебном процессе.