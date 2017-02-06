Защитники Януковича намерены обжаловать в ЕСПЧ решение о заочном суде над ним

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе адвокатского объединения «Авер лекс», которая представляет интересы Януковича.

«Защита Виктора Януковича обращается в ЕСПЧ по делу о его заочном осуждении. Сегодня для этого было получено окончательное основание, которое стало фактом отказа Апелляционного суда г.Киева обеспечить конституционное право Виктора Януковича на обжалование решения суда первой инстанции», - говорится в сообщении.

«Защита сегодня получила неоспоримые основания для безотлагательного обращения в Европейский суд по правам человека по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда о специальном (заочном) расследовании является для этого достаточным доказательством», - отметил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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Как сообщал УНИАН, 30 января Главная военная прокуратура сообщила защитникам Януковича об окончании специального судебного расследования и о вручении подозрения экс-президенту в совершении государственной измены, пособничестве представителям властей РФ с целью изменения границ и государственной границы Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Тогда же было сообщено, что судебное дело начнется уже в феврале.

20 января Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить заочное следствие по делу Януковича о государственной измене.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении.