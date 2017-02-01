Трамп проинформирован о последних событиях на востоке Украины - Белый дом

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге в Вашингтоне, трансляция которого проходила на телеканале CBS News.

Читайте такжеДепутаты ЕП призвали Могерини применить решительное давление на РФ для прекращения огня на Донбассе

Спайсера попросили прокомментировать боевые действия, которые происходят в Украине. В частности, журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома: "Чувствует ли президент, что Россия испытывает его?".

"Президента регулярно информирует совет по национальной безопасности и его команда в целом по поводу того, что происходит в Украине", - ответил Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома отметил, что предоставит больше информации в другой раз.