Трамп проинформирован о последних событиях на востоке Украины - Белый дом
23:01, 01 февраля 2017Политика
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проинформирован о последних событиях на востоке Украины.
Шон Спайсер / REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге в Вашингтоне, трансляция которого проходила на телеканале CBS News.
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Спайсера попросили прокомментировать боевые действия, которые происходят в Украине. В частности, журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома: "Чувствует ли президент, что Россия испытывает его?".
"Президента регулярно информирует совет по национальной безопасности и его команда в целом по поводу того, что происходит в Украине", - ответил Спайсер.
Пресс-секретарь Белого дома отметил, что предоставит больше информации в другой раз.
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