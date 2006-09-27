Дмитрий Рогозин и Евгений Филиндаш проведут пресс-конференцию в Днепропетровске

28 сентября в 14-00 в Днепропетровске в отеле «Днепропетровск» состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы России Дмитрия Рогозина (партия «Родина») и народного депутата Верховной Рады Украины Евгения Филиндаша (Социалистическая партия Украины) на тему: «Кризис российско-украинских отношений и пути его преодоления». В рамках пресс-конференции будет представлен новый взгляд Дмитрия Рогозина на формат российско-украинских отношений. Телефоны: 8.050.158.36.62 (Украина), +7.495.517.82.25 (Россия), e-mail: ampekm@gmail.com.