Украина инициирует в ПАСЕ дебаты по ситуации в Авдеевке - Арьев

"Если мы видим, что сейчас ОБСЕ созывает срочное совещание по поводу ситуации в Авдеевке, очевидно, Украина будет инициировать срочные дебаты в ООН. Соответственно, и ПАСЕ, которая и в октябре, и сейчас, на последней сессии прошлой недели, требует соблюдения Минских соглашений от всех сторон, должна отреагировать на происходящее", - цитирует его 112.ua.

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При этом Арьев отметил, что сейчас должна быть от ПАСЕ четкая реакция на то, что происходит в Авдеевке.

"Сейчас нужна, по крайней мере, вербальная позиция из Совета Европы, от генерального секретаря Торбйорна Ягланда и президента ПАСЕ Педро Аграмунта для того, чтобы они свою приверженность мирному процессу, которую они постоянно декларируют, подтвердили сейчас... Я так же обратился к докладчикам мониторингового комитета ПАСЕ относительно Украины Акселю Фишеру и Хорди Шукли, чтобы они тоже сделали соответствующие заявления и осудили обстрелы Авдеевки", - сказал он.

Арьев отметил, что в ближайшее время Украина должна предложить своим партнерам конкретное решение по Донбассу. "Это должна быть какая-то реакция, предложенная СНБО или Военным кабинетом. Это должно быть совершенно конкретное решение", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.