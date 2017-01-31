Генсек Совета Европы прокомментировал "новости с Донбасса" о тяжелых боях

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление генсека СЕ было распространено сегодня.

Ягланд подчеркнул, что "глубоко обеспокоен новостями с Донбасса и сообщениями о тяжелых боях, которые приводят к жертвам и ухудшению гуманитарной ситуации, что негативно влияет на мирных жителей, включая детей".

"Мы особенно обеспокоены гуманитарной ситуацией в городах Донбасса, в частности в Авдеевке. Я призываю все стороны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня, как это определено Минскими договоренностями", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.