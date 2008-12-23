В ПР увидели, как Тимошенко сшила «отмазку» на скорую руку

Фракция Партии регионов заявляет, что решительно не поддерживает правительственный проект бюджета на 2009 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции Партии регионов по поводу проекта бюджета на 2009 год.

«Впервые за годы существования независимой Украины мы столкнулись с тем, что действующая власть нагло навязывает обществу бюджет ограбления страны и обнищания людей. Сама идеология правительственного законопроекта цинична: «Пусть бедные заплатят за богатых», - подчеркивается в заявлении.

По словам депутатов-регионалов, «главнейший антикризисный документ – проект государственного бюджета на следующий год - правительство в буквальном смысле состряпало в спешке и растерянности. Кабинет министров Украины вынуждает парламент голосовать за «кота в мешке», не обнародовав ни прогноз роста ВВП, ни размер инфляции, ни курс гривны, ни цену на газ, ни хотя бы основных направлений антикризисной программы действий правительства».

Как отмечают авторы заявления, правительство Ю.ТИМОШЕНКО тянуло с внесением бюджета до последнего, «изворачивалось, искало способ «не оставлять свои отпечатки пальцев», переложить ответственность за разработку бюджета на парламент, даже писало Верховной Раде Украины «шпаргалки»: какие непопулярные поручения должны якобы дать парламентарии правительству».

«Мы буквально вынудили правительство выполнить конституционную обязанность и представить в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета. И что же? То, что мы видим, – апофеоз общепризнанного непрофессионализма, безграмотности и беспомощности Кабинета ТИМОШЕНКО. Это не проект бюджета государства, это - сшитая на скорую руку «отмазка», основанная на фиктивных макроэкономических показателях», - утверждают регионалы.

По их словам, такой бюджет не решит ни одной из проблем, вызванных кризисом, напротив, усугубит существующие и породит новые.

Как утверждают во фракции Партии регионов, в проекте бюджета на 2009 год правительство Ю.ТИМОШЕНКО предлагает:

- замораживание минимальной заработной платы в бюджетной сфере на уровне октября 2008 года;

- занижение размера прожиточного минимума и связанных с ним государственных социальных стандартов, в частности - минимальной пенсии по возрасту, социальной помощи, в т. ч. семьям с детьми, детям-инвалидам, по безработице, стипендий, других социальных выплат и т.д.;

- резкое сокращение льгот, гарантий, компенсаций и государственной помощи малообеспеченным;

- отмену пересчета пенсий на рост заработной платы в предыдущем году;

- право Кабинета министров бесконтрольно, произвольно пересматривать порядок назначения и пересчета пенсий;

- ограничение доступа граждан, потерявших работу, к помощи по безработице, принуждение принимать участие в общественных работах;

- сокращение бесплатной медицинской помощи при лечении граждан в стационаре;

- ограничение права детей на бесплатное обеспечение учебниками в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях;

- повышение платы за учебу, переподготовку и повышение квалификации;

- сокращение доходов Пенсионного фонда вследствие сокращения фонда оплаты труда и отмены сбора за покупку-продажу валюты;

- беспрецедентное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цены на газ украинской добычи;

- дефицит средств на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, что неминуемо приведет к росту задолженности в бюджетной сфере и усугублению проблем коммунального сектора;

- запрет на выплаты денежной компенсации военнослужащим вместо вещевого довольствия и ограничение размера единоразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих;

- сокращение объемов льготного долгосрочного кредитования молодых семей и одиноких граждан с целью строительства жилья.

- отмену расходов на обеспечение жильем работников образования, культуры, здравоохранения и других работников бюджетной сферы.

По словам регионалов, «перечисление таких абсурдных, антинародных норм можно продолжать долго, и займет оно больше места, чем в бюджете отведено социальным расходам».

Вместе с тем во фракции Партии регионов обращают внимание, что правительство «неспособно внятно ответить на главные вопросы, волнующие людей: как сохранить рабочие места и зарплаты? Как обеспечить рост доходов граждан, который хотя бы покроет безудержный рост цен и тарифов? Как компенсировать людям потери от обесценивания сбережений? Как выплачивать пенсии, которые хотя бы превышали прожиточный минимум? Какой будет курс доллара? Сколько страна будет платить за импортный газ?».

В связи с этим регионали настаивают, что «голосовать за такой план уничтожения благосостояния людей, уничтожения отечественного бизнеса нельзя».