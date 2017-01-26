В МИД объяснили комментарий Зеркаль: слова об исключении Киева из переговоров по Донбассу - трактовка Reuters

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Украинская правда".

"Елена Зеркаль не говорила об обеспокоенности тем, что Трамп может исключить Украину из переговоров относительно Донбасса. Слова, на которые вы обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Reuters", - отметили Беца.

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"Говоря об обеспокоенности относительно возможного исключения Украины из переговоров по Донбассу, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль отметила: "Мы последовательно исходим из одной позиции: любые переговоры по Украине, включительно с Крымом и Донбассом, должны проходить при нашем участии. Это чрезвычайно важно, ведь речь идет о будущем нашего государства", - добавила Беца.

Ранее вышел комментарий Зеркаль Reuters. В нем в подводке к ее цитате издание отметило, что Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой может исключить Киев из переговоров по Донбассу.