"Соседей мы не выбираем": экс-министр предупредил о серьезных проблемных дискуссиях Украины с Польшей

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, пишет Обозреватель.

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"Во-первых, решение о запрете на въезд должно следовать общепринятой логике и базироваться на четких критериях того, что именно действия того или иного человека несет опасность национальной безопасности или национальным интересам Украины. Но в Киеве такие решения преимущественно базируются на каких-то ситуативных моментах, а не на правовой базе. Если бы существовали четкие критерии, то польской стороне можно было бы объяснить, что действия мэра Перемышля подпадают под параметры, которые применяются и к гражданам других стран. Это сняло бы напряженность. Но сейчас непонятно, что именно в действиях мэра несет такую угрозу. Поэтому грядут довольно серьезные проблемные дискуссии с польской стороной", – отметил Грищенко.

"Украино-польские отношения требуют понимания того, что соседей мы не выбираем. Тем не менее, ситуация складывалась так, что ни на уровне дипломатического Киева, ни на уровне высшего украинского руководства после избрания нового президента Польши не показали заинтересованности выстраивать отношения на высоком уровне. Это можно исправить. Но потребуются серьезные усилия с нашей стороны", – подытожил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, В Польше заявили, что не представляют дальнейшего сотрудничества с Украиной, если не будет отменен запрет на въезд для мэра Перемышля.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины. Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме Служба безопасности Украины официально запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

"Оснований для такого запрета есть немало, это все открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", – пояснил причину запрета въезда руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».