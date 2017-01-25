"Друзья РФ" в ПАСЕ предлагают изменения в украинскую резолюцию

Уже зарегистрированы 24 поправки в этот документ, передает "Европейская правда".

Больше всего – 10 поправок – подано совместно представителями украинской делегации во главе с Владимиром Арьевым. Кроме внесения терминологических правок, депутаты предлагают отметить отдельные достижения Украины, а также отметить, что решение о запрете въезда в Украину российских пропагандистов соответствуют международному праву.

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Также предлагается добавить в резолюцию два пункта об российской агрессии, признав ее "главным риском для дестабилизации и ухудшения безопасного режима".

8 поправок предложили "друзья РФ" - группа пророссийских крайне левых депутатов из разных стран. Они, среди прочего, предлагают заменить упоминания о российской агрессии на "гражданскую войну".

Депутаты из Венгрии, Румынии и Польши совместно подали три поправки по защите прав языковых меньшинств в Украине.

Юлия Левочкина и ее коллеги из группы социалистов просят отметить недопустимость давления на оппозицию в Верховной Раде.