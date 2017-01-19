Четверть украинских судей "спрятались" от проверок, выгодно уйдя в отставку – СМИ

Четверть украинских судей ушли в отставку в 2016 году из-за риска будущих проверок, сохранив при этом высокое пожизненное довольствие и льготы. Об этом говорится в статье "Побег из суда" в свежем номере журнала "Новое время".

Читайте такжеКадровая перезагрузка Верховного суда: стартовал конкурс на должности судей

По информации журналистов, за июнь-сентябрь 2016 мантии сдали почти 1,6 тыс. человек. При том что ранее за 25 лет независимости в отставку подали чуть менее 1,5 тыс. Число нынешних отставников примерно в пять раз превышает количество судей, которых государство ранее уволило за нарушение присяги: за весь прошлый год такое наказание постигло лишь 341 человека.

Те, кто ушли самостоятельно, сохранили пожизненное денежное довольствие и многочисленные льготы: "будут до конца жизни получать пенсию, примерно в 10 раз превышающую ее средний украинский уровень: в 2016 году подобные выплаты экс-судьям составляли более 22 тыс. грн ежемесячно, а в нынешнем, после повышения минимальных зарплат, дотянут до 30–55 тыс. грн".

Кроме того, отставники избежали проверок в рамках судебной реформы, в ходе которых они могли бы поплатиться не только должностью, но и свободой.

После такого массового увольнения судей в стране образовался беспрецедентный дефицит.

"В некоторых регионах недоукомплектованность судов составляет более 30% сотрудников, а в апелляционных судах недостает и вовсе половины людей в мантиях. В Украине есть небольшие городки — Яремче в Ивано- Франковской области и прифронтовая Авдеевка — где вообще нет ни одного работающего судьи", - поясняет издание.

Полную версию статьи читайте в свежем номере журнала "Новое время" за 20 января 2017 года.