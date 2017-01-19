В ГПУ сообщили об окончательности решения о взятии Курченко под стражу

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что 3 января 2017 года повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании Курченко пресечения - содержания под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева было удовлетворено, о чем вынесено соответствующее определение.

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"Стороной защиты указанное решение было обжаловано. Но 18 января 2017 года решение следователя судьи суда первой инстанции в полном объеме Апелляционным судом Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит. Таким образом поставлена точка в принятии со стороны Генеральной прокуратуры Украины мер процессуального обеспечения международного розыска Курченко и позволяет другим компетентным органам их реализовать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.