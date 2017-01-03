Суд в третий раз рассмотрит ходатайство об аресте беглого олигарха Курченко

Сегодня, 3 января, Печерский районный суд в третий раз будет рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом в Facebook написал адвокат Юрий Сухов.

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«... в Печерском суде начинается эпопея с избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.», - написал он, добавив, что «Первые два определения об избрании меры пресечения апелляционный суд города Киева по ходатайству защиты успешно отменил».

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей бизнесмена-беглеца времен Януковича Сергея Курченко.

Отмечалось, что суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда Киева от 10 мая, которым в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко обещалускорить расследование преступлений, которые совершал бизнесмен и соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2016 года Генпрокуратура составила уведомление о подозрении Курченко за махинации со сжиженным газом, в результате чего государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд грн.