Deutsche Bank предсказал ослабление санкций США против России к весне 2017 года

Как говорится в обзоре банка, авторы указывают на несколько признаков скорой отмены ограничений: положительные отзывы о России избранного президента США Дональда Трампа и ключевых членов его команды, потенциальная готовность Трампа и высокопоставленных республиканцев отменить санкции в обмен на сотрудничество на Ближнем Востоке и ядерное разоружение, пишет РБК.

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Отмечается, что в числе признаков также названы отсутствие доказательств вмешательства российских хакеров в американский политический процесс, как и существования тайных «особых отношений» между новой американской администрацией и Москвой.

Deutsche Bank проанализировал высказывания Трампа, его помощницы Келлиэнн Конуэй, будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по национальной безопасности Майкла Флинна, будущих главы ЦРУ Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса. Тиллерсон, например, во время слушаний по его назначению допустил сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что Москва «не непредсказуема» и может быть партнером Вашингтона на Ближнем Востоке.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в пятницу, 13 января, продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине.