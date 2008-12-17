Ющенко не сможет забрать депутатские мандаты у НУ-НСовцев?

Лишить членов фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” депутатских мандатов может только межпартийный съезд блока НУ-НС. Об этом в интервью УНИАН сказал первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью нескольким изданиям заявил, что съездом партии "Народный Союз Наша Украина" была признана невозможность возобновления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты-"нашеукраинцы", которые нарушили это решение и поддержали создание парламентской коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда. «Мы на следующей неделе проводим второй этап съезда, и, убежден, что съезд определится с тем, как отнестись к тем людям, которые поддержали коалицию вопреки съезду, как этих людей исключить из партии, как этих людей исключить из списка народных депутатов. Это любая политическая сила сделала б», – сказал В.ЮЩЕНКО.

А.МАГЕРА заметил, что не хочет комментировать высказывания Президента, поскольку не слышал их лично.

В то же время он напомнил, что, в соответствии с украинским законодательством, полномочия народного депутата Украины, среди других оснований, могут быть досрочно прекращены по решению съезда политической партии или межпартийного съезда блока политических партий, по спискам которого он был избран. При этом основаниями для такого решения съезда может быть не вхождение депутата во фракцию, или выход из нее.

“Если мы говорим о депутатах, которые были избраны по списку избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона“, то такое решение (о досрочном прекращении депутатских полномочий – УНИАН), при наличии вышеназванных мной оснований может принять только между партийный съезд соответствующего блока”, - сказал А.МАГЕРА.

Справка УНИАН. Из 37 членов фракции НУ-НС, которые поддержали создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, членами партии "Народный Союз Наша Украина" являются: Валерий БОРИСОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМЬЮК.