Порошенко сообщил, с какими странами Украина готова к двусторонним отношениям

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к двусторонним отношениям со странами АТР (Азиатско-Тихоохенського региона), Ближнего Востока, Латинской Америки и странами Африки.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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Кроме того, Порошенко заявил, что уже настало время для взаимных визитов.

«Украина готова к двусторонних взаимоотношений со странами АТР, Ближнего Востока, Латинской Америки, странами Африки. Время для взаимных визитов», - написал он.

Украина готова к двусторонних взаимоотношений со странами АТР, Ближнего Востока, Латинской Америки, странами Африки. Время для взаимных визитов — Петр Порошенко (@poroshenko) 16 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли ожидает официальное одобрение механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами в феврале-марте, что необходимо для начала межинституциональных переговоров Европейской комиссии, Европейского Совета и Европейского парламента для отмены виз для украинцев.

"Сейчас договоренность относительно механизма приостановления безвизового режима достигнута. Должно быть формальное одобрение этой договоренности в феврале или марте. И сразу после этого состоится триалог в Брюсселе между различными институтами, чтобы формально согласовать визовую либерализацию для Украины", - заявил Мингарелли.