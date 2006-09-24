Закон о Президенте может претерпеть изменения

Руководитель Главной службы политики институционального развития Секретариата Президента Украины Игорь Колиушко считает, что в закон о Президенте необходимо внести изменения, связанные с конституционной реформой.

Об этом он сказал в интервью газете «Киевский телеграф» от 22 - 28 сентября 2006.

Отмвечая на вопрос журналиста, есть ли в планах Секретариата Президента разработка проекта закона о Президенте, И.КОЛИУШКО напомнил, что «закон о Президенте принят Верховной Радой в двух чтениях, и он лежит в ВР уже много лет».

«В последний раз я его докладывал в 2000 году. Сегодня в него необходимо внести изменения, связанные с конституционной реформой, и подавать на третье чтение», - сказал И.КОЛИУШКО и отметил, что «это был бы самый логичный сценарий».

Но, по его словам, «есть и противники подобного варианта. Дискуссия по этому вопросу сводится к сложным правовым проблемам. Например, как в этом законе раскрывать полномочия президента как гаранта Конституции, государственного суверенитета и прав человека? Они закреплены в статье 102 Конституции. Некоторые юристы, и я в том числе, предлагают, чтобы эти полномочия были раскрыты в законе. Чтобы не было, с одной стороны, необоснованной критики Президента, когда у него нет полномочий что-либо изменить, а на него вешают всех собак. И с другой стороны, чтобы он сам четко понимал, когда он должен не молчать, а действовать». При этом И.КОЛИУШКО также сообщил, что «оппоненты выступают против принятия закона о Президенте: Они говорят, что полномочия Президента исчерпывающе определены Конституцией и детализировать их не нужно. По их мнению, их вообще невозможно детерминировать в законе, поскольку в зависимости от общественной ситуации, от вида угрозы действия президента нельзя предусмотреть». На мой взгляд, добавил также И.КОЛИУШКО, глава государства пока не определился по данному вопросу. «Хотя он часто упоминает об этом законе как об акте, который необходимо принять, но прямого поручения о его подготовке не поступило», - отметил Руководитель Главной службы политики институционального развития Секретариата Президента Украины.