В ЕС надеются, что Нидерланды в первой половине года ратифицируют Соглашение об ассоциации с Украиной

Руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что Королевство Нидерланды в первой половине 2017 года ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Об этом дипломат сказал в интервью Радио Свобода.

Он напомнил, что 15 декабря 2016 года 28 стран-членов ЕС приняли решение, на основе которого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен предложить правительству своей страны ратифицировать Соглашение об ассоциации в течение последующих нескольких месяцев.

"Мне сложно назвать конкретную дату. Вы знаете, что в марте в Нидерландах пройдут выборы. Мы надеемся, что в первой половине года Соглашение об ассоциации ратифицируют все 28 стран-членов ЕС", - заявил Мингарелли.

В то же время он напомнил, что с 1 января 2016 года действует временное применение важнейших пунктов Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают передачи Нидерландами ратификационных грамот Совета Европейского Союза о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в первом полугодии 2018 года.

Также украинские дипломаты заявили, что правительство Нидерландов после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее в МИД Украины выражали надежду, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.

15 декабря 2016 года на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Рютте, направленными на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое было временно прекращено из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В свою очередь нидерландское движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, подало судебный иск к правительству, чтобы помешать ратификации соглашения.