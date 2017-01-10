В МИД спрогнозировали окончательную ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации в 2018 году

Такое предположение в интервью "Европейской правде" высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы рассчитываем, что в первом полугодии следующего года Голландия передаст в Брюссель свои ратификационные грамоты», – отметила она.

Зеркаль считает, что в конце января - начале февраля нижняя палата нидерландского парламента проголосует за решение о ратификации Соглашения.

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«Рютте (премьер Нидерландов, - ред.) сразу говорил, что в Сенат (верхняя палата парламента – ред.) Соглашение будет внесено после выборов. И поскольку в Сенате будет свободное голосование христианских демократов, это добавляет шансов на успех голосования», – сказала Зеркаль.

Отметим, парламентские выборы в Нидерландах должны состояться 15 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Зеркаль заявляла, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.