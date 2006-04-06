В Сербии заговорят по-украински
19:57, 06 апреля 2006Политика
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С первого июля Украинский язык получит официальный статус
Украинский язык официально признан в Сербии. С первого июля он получит в этой стране статус регионального.
Об этом сообщил сербский министр по правам человека и национальных меньшинств Расим ЛАЙЖИК, сообщает Институт массовой информации.
Украинским языком будут пользоваться в местных органах власти, судах и учебных заведениях. Это первый случай, когда государственный язык Украины делают официальным за границей.
В Сербии проживает довольно многочисленная украинская диаспора. Государство присоединилось к Европейской хартии о защите региональных языков и языков национальных меньшинств еще в прошлом году. И, согласно этому документу, тамошняя власть обязалась способствовать их использованию.
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