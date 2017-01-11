Украине надо было дать оборонительное оружие для защиты от России - Тиллерсон

Об этом Тиллерсон заявил во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам относительно утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря США.

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В частности, сенатор от Демократической партии Бен Кардин поинтересовался у Тиллерсона, согласен ли он со стратегией, что Соединенные Штаты должны возглавлять глобальную коалицию путем введения санкций против России за ее действия, в частности, аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе.

Тиллерсон согласился, что “санкции являются мощным инструментом”. “Это важный инструмент с точки зрения сдерживания дополнительных действий”, - отметил он.

В частности, он сказал, что, если однажды «некоторые актеры» уже совершили определенные действия, Соединенные Штаты “хотят сдержать любые дальнейшие действия в этой связи”.

При этом Тиллерсон отметил, что “американское лидерство часто, даже если это не всегда нужно, демонстрирует этот первый шаг“.

По его убеждению, захват Крыма “застал врасплох” многих людей. При этом он сказал, что настоящим вопросом был ответ на захват Крыма, который в итоге привел к дальнейшим действиям России, к которым она прибегла на востоке Украины, пересекая украинско-российскую границу с перемещением военного имущества и российского командования.

“Я считаю, что отсутствие очень решительного и мощного реагирования на захват Крыма было оценено Россией как слабый ответ”, - подчеркнул Тиллерсон.

При этом на вопрос, какой именно должна быть реакция США, он ответил: “я бы рекомендовал, чтобы Украина взяла все военные силы и средства, которые были в наличии, и разместила их на восточной границе”.

Вместе с тем он сказал, что Украине нужно было предоставить оборонительное вооружение, чтобы Украина могла защищать себя самостоятельно. В частности, он считает, что украинские силы необходимо было усилить оборонительным вооружением. “(Необходимо) обеспечить те силы и средства оборонительным вооружением, чтобы они могли защищать себя”, - сказал Тиллерсон.

Также он сказал, что необходимо было обеспечить Украину разведывательными данными со стороны НАТО или США. По его убеждению, Украину можно было обеспечить данным воздушной разведки относительно ситуации на украинско-российской границе и о военных маневрах РФ.