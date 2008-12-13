В Ужгороде открыли «давно необходимый городу» суд

В Ужгороде открыт Третейский суд.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Третейского суда Василий ГОТРА, добавив, что до сих пор областной центр Закарпатской области оставался единственным в Украине без такого суда.

По его словам, Третейский суд будет рассматривать основные гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами - споры, которые вытекают из договоров купли-продажи, дарования, обмена, аренды, подряда, услуг, страхования, поручения, комиссии, факторинга, совместной деятельности, займа, кредита, залога и других гражданско-правовых и хозяйственных договоров.

Рассмотрение дел будет продолжаться от 5 дней до 2 месяцев

В.ГОТРА также сообщил, что такие решения являются обязательными и не подлежат обжалованию, то есть сторонам не придется вести длительные судебные тяжбы в нескольких судебных инстанциях.

Услуги Третейского суда платные.

Пока в штате Третейского суда Ужгорода 18 человек, арбитров будут набирать по контракту.

Заместитель городского председателя Ужгорода Владимир ХИМИНЕЦ во время открытия суда заявил, что Третейский суд поможет разгрузить горрайонный и хозяйственный суды. «Такой новый юридический институт, как Третейский суд, нужна была городу давно», – добавил он.